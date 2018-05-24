В Карачаево-Черкесии ликвидировали группу экстремистов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Силовики разгромили группу сторонников "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* в Карачаево-Черкесии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Сотрудниками правоохранительных органов при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведены осмотры 10 жилых помещений и горожан.
"Изъяты пистолет Макарова, револьвер, газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, карабин Сайга, 17 наименований экстремистской религиозной литературы, а также 25 дисков с материалами экстремистского характера", — добавил источник.
*Экстремистская организация, запрещенная в России