В Карачаево-Черкесии ликвидировали группу экстремистов

Задержанный сторонник Ат-Такфир Валь-Хиджра (запрещена в РФ) в Карачаево-Черкесии. 24 мая 2018

Задержанный сторонник Ат-Такфир Валь-Хиджра (запрещена в РФ) в Карачаево-Черкесии. 24 мая 2018

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Силовики разгромили группу сторонников "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* в Карачаево-Черкесии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники управления МВД по Карачаево-Черкесии пресекли в четверг деятельность группы из 11 сторонников религиозной экстремистской "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, занимавшихся вымогательствами денег у предпринимателей. Все члены этой группы, в том числе лидеры Байрамуков, Карданов, Багиров задержаны", — сказал собеседник агентства.

Сотрудниками правоохранительных органов при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведены осмотры 10 жилых помещений и горожан.

"Изъяты пистолет Макарова, револьвер, газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, карабин Сайга, 17 наименований экстремистской религиозной литературы, а также 25 дисков с материалами экстремистского характера", — добавил источник.

*Экстремистская организация, запрещенная в России