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Происшествия

Трагедия в якутском селе: пятеро убитых и спасшаяся девочка

16:5524.05.2018
(обновлено: 17:00 24.05.2018)
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© СК РФОсмотр оружия на месте убийства 5 человек в ЯкутииОсмотр оружия на месте убийства 5 человек в Якутии
© СК РФ

ХАБАРОВСК, 24 мая — РИА Новости. Убийство пяти человек, в том числе 10-летнего ребенка, произошло в четверг в селе Булгунняхтах в Якутии. Местный житель, открывший стрельбу по односельчанам, покончил с собой. Девочка-подросток успела спрятаться и осталась жива. 

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Одна из пяти погибших при нападении в якутском селе работала в школе

Следствие выясняет детали

По данным следственного управления СК РФ по Якутии, днем 24 мая следователям поступило сообщение о том, что в трех домах по улице Лесной села Булгунняхтах Хангаласского района республики обнаружены тела четырех мужчин, женщины и ребенка с огнестрельными ранениями.

По предварительным данным, 65-летний житель села, вооружившись гладкоствольным ружьем "Вепрь", пришел в дом своих соседей и застрелил женщину, ребенка и мужчину. После этого, полагает следствие, он отправился в соседний дом, где застрелил еще двоих мужчин. Причиной этого поступка стали неприязненные отношения, считают в СК. Потом мужчина вернулся к себе домой и совершил самоубийство.

Следственный комитет по факту обнаружения шести тел возбудил уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". Также СК опубликовал в мессенджере "ТамТам" видео с места происшествия, где следователи допрашивают местных жителей и осматривают ружье "Вепрь", из которого, предположительно, были убиты люди.

Прокуратура республики в свою очередь организовала проверку исполнения законодательства о профилактике преступлений и правонарушений. На место выехал прокурор Хангаласского района. "В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, эффективности работы органов системы профилактики, в том числе правоохранительных органов", — сообщает надзорное ведомство.

На месте также работает полиция.

Успела спрятаться

Автомобиль следственного комитета. архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СК завел дело после массового убийства в якутском селе
Как рассказали РИА Новости жители села, в одном из домов была застрелена женщина и ее сын, убитый там же мужчина приходился ей соседом. В момент расправы в доме находилась еще дочь женщины, которая, услышав стрельбу, спряталась и поэтому осталась жива. Родители убитой хозяйки дома работали в огороде на другом участке и тоже остались невредимы.

Как сообщили в администрации поселка, убитая женщина работала в школе делопроизводителем. Заботу об осиротевшей девочке взяли на себя бабушка и дедушка. Администрация планирует оказать помощь этой семье.

Жители села также сообщили РИА Новости, что в другом доме были застрелены отец и взрослый сын. Соседи охарактеризовали погибшие семьи как благополучные.

Нелюдимый сосед

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Соседи рассказали о подозреваемом в массовом убийстве в Якутии
Мужчина, стрелявший в односельчан, приехал в поселок 10 лет назад.

"Жил один, ни с кем не общался, но и не конфликтовал с соседями. В магазин за продуктами выходило раз в месяц, наверное. В больницу не ходил. Каким-то больным он не выглядел", — рассказал один из местных жителей.

По его словам, все дома, где произошла трагедия, частные.

Всего в поселке проживают 1,7 тысячи человек.

© СК РФМесто убийства 5 человек в Якутии
© СК РФ
Место убийства 5 человек в Якутии
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