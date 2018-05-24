"Странный был человек": из-за чего житель Якутии мог убить пятерых соседей

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. В небольшом якутском селе Булгунняхтах 65-летний местный житель застрелил из охотничьего ружья пять человек, в том числе десятилетнего ребенка. После этого покончил с собой. На месте ЧП работают следователи, криминалисты и оперативники. РИА Новости попыталось разобраться в обстоятельствах трагедии.

Кровавый четверг

Сегодня около двух часов дня жители улицы Лесной, находящейся на окраине села, услышали выстрелы, прогремевшие с интервалом в несколько минут. Прибывшие к месту происшествия оперативники увидели страшную картину: на территории частного дома лежали тела мужчины, женщины и десятилетнего мальчика. В соседнем доме обнаружили тела еще двух мужчин с похожими признаками насильственной смерти. Шестой убитый — им оказался сам стрелок — был найден в третьем доме.

© СК РФ Место убийства пяти человек в Якутии © СК РФ Место убийства пяти человек в Якутии

Узнав о произошедшем, в Булгунняхтах немедленно выехал руководитель республиканского Следственного управления СКР генерал-майор Александр Заболиченко. "Пока известно, что 65-летний местный житель зашел к соседям и на почве личной неприязни застрелил троих человек, после чего отправился в соседний дом и там смертельно ранил еще двоих, — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Саха (Якутия) полковник юстиции Надежда Дворецкая. — Затем он вернулся домой и совершил самоубийство". Стрельба велась из охотничьего карабина "Вепрь".

Замкнутый сосед

По предварительным данным, предполагаемый убийца — 65-летний Александр Новиков, переехавший в Булгунняхтах из Санкт-Петербурга около десяти лет назад. "В нашем селе он купил заброшенный частный дом, отремонтировал его и обустроил под какой-то бункер: на окнах и дверях установил металлические решетки, — рассказал РИА Новости местный житель Айсен. — Было такое чувство, что чего-то или кого-то опасался, вообще ни с кем не общался и жил особняком. Возможно, был психически нездоров".

По его словам, у Новикова нередко возникали конфликты с соседями. К примеру, ему не нравилось, что на его территорию иногда заходили соседские собаки. Были и другие бытовые претензии. Из-за чего именно разыгралась сегодняшняя трагедия, предстоит выяснить следователям.

Как рассказывают местные, первыми жертвами стрелка стали 35-летняя школьная учительница Анна Тимофеева и ее десятилетний сын Максим. Незадолго до этого она вернулась с праздника, посвященного последнему звонку. Кроме того, в доме находилась ее малолетняя дочь, которая успела спрятаться под диван. В шоковом состоянии девочку доставили в местную больницу. Не пострадали и родители Тимофеевой — во время стрельбы они были в огороде.

© СК РФ Место убийства пяти человек в Якутии © СК РФ Место убийства пяти человек в Якутии

Третья жертва — случайный очевидец, выбежавший из дома на звуки выстрелов. Затем стрелок отправился в соседний дом, где убил 66-летнего пенсионера и его 38-летнего сына.

На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа. Пока неясно, было ли у Новикова разрешение на огнестрельное оружие. Однако, по словам местных жителей, карабином он владел официально и часто ходил на охоту. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего ребенка".

Огонь на поражение

Это третье массовое убийство, произошедшее в России за последние два года. Так, 8 мая 2016 года в подмосковной деревне Челохово 26-летний житель Егорьевска Илья Асеев из карабина "Вепрь" застрелил пятерых членов байкерского клуба "Дикие сердцем". Причина — конфликт на основе личной неприязни. Несколько недель назад Асеев покончил с собой в камере СИЗО. Суд присяжных приговорил его к пожизненному заключению.

© Фото : страница Ильи Асеева в социальной сети Илья Асеев © Фото : страница Ильи Асеева в социальной сети Илья Асеев

Летом 2017-го в подмосковном поселке Кратово 50-летний местный житель Игорь Зенков открыл огонь по прохожим из окон квартиры. Пятеро погибли, шестеро получили серьезные ранения, в том числе и сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов. Зенков успел покинуть место происшествия, однако его тело нашли чуть позже в колодце во дворе дома. Эксперты установили, что смерть наступила из-за огнестрельного ранения. Вероятно, убийца покончил с собой.