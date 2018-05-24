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Происшествия

"Странный был человек": из-за чего житель Якутии мог убить пятерых соседей

17:1024.05.2018
(обновлено: 17:52 24.05.2018)
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© СК РФОсмотр оружия на месте убийства 5 человек в ЯкутииОсмотр оружия на месте убийства 5 человек в Якутии
© СК РФ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. В небольшом якутском селе Булгунняхтах 65-летний местный житель застрелил из охотничьего ружья пять человек, в том числе десятилетнего ребенка. После этого покончил с собой. На месте ЧП работают следователи, криминалисты и оперативники. РИА Новости попыталось разобраться в обстоятельствах трагедии.

Кровавый четверг

Сегодня около двух часов дня жители улицы Лесной, находящейся на окраине села, услышали выстрелы, прогремевшие с интервалом в несколько минут. Прибывшие к месту происшествия оперативники увидели страшную картину: на территории частного дома лежали тела мужчины, женщины и десятилетнего мальчика. В соседнем доме обнаружили тела еще двух мужчин с похожими признаками насильственной смерти. Шестой убитый — им оказался сам стрелок — был найден в третьем доме.

© СК РФМесто убийства пяти человек в Якутии
© СК РФ
Место убийства пяти человек в Якутии

Узнав о произошедшем, в Булгунняхтах немедленно выехал руководитель республиканского Следственного управления СКР генерал-майор Александр Заболиченко. "Пока известно, что 65-летний местный житель зашел к соседям и на почве личной неприязни застрелил троих человек, после чего отправился в соседний дом и там смертельно ранил еще двоих, — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Саха (Якутия) полковник юстиции Надежда Дворецкая. — Затем он вернулся домой и совершил самоубийство". Стрельба велась из охотничьего карабина "Вепрь".

Замкнутый сосед

По предварительным данным, предполагаемый убийца — 65-летний Александр Новиков, переехавший в Булгунняхтах из Санкт-Петербурга около десяти лет назад. "В нашем селе он купил заброшенный частный дом, отремонтировал его и обустроил под какой-то бункер: на окнах и дверях установил металлические решетки, — рассказал РИА Новости местный житель Айсен. — Было такое чувство, что чего-то или кого-то опасался, вообще ни с кем не общался и жил особняком. Возможно, был психически нездоров".

Стрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 года
© REUTERS / WSVN.com
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По его словам, у Новикова нередко возникали конфликты с соседями. К примеру, ему не нравилось, что на его территорию иногда заходили соседские собаки. Были и другие бытовые претензии. Из-за чего именно разыгралась сегодняшняя трагедия, предстоит выяснить следователям.

Как рассказывают местные, первыми жертвами стрелка стали 35-летняя школьная учительница Анна Тимофеева и ее десятилетний сын Максим. Незадолго до этого она вернулась с праздника, посвященного последнему звонку. Кроме того, в доме находилась ее малолетняя дочь, которая успела спрятаться под диван. В шоковом состоянии девочку доставили в местную больницу. Не пострадали и родители Тимофеевой — во время стрельбы они были в огороде.

© СК РФМесто убийства пяти человек в Якутии
© СК РФ
Место убийства пяти человек в Якутии

Третья жертва — случайный очевидец, выбежавший из дома на звуки выстрелов. Затем стрелок отправился в соседний дом, где убил 66-летнего пенсионера и его 38-летнего сына.

На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа. Пока неясно, было ли у Новикова разрешение на огнестрельное оружие. Однако, по словам местных жителей, карабином он владел официально и часто ходил на охоту. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего ребенка".

Огонь на поражение

Это третье массовое убийство, произошедшее в России за последние два года. Так, 8 мая 2016 года в подмосковной деревне Челохово 26-летний житель Егорьевска Илья Асеев из карабина "Вепрь" застрелил пятерых членов байкерского клуба "Дикие сердцем". Причина — конфликт на основе личной неприязни. Несколько недель назад Асеев покончил с собой в камере СИЗО. Суд присяжных приговорил его к пожизненному заключению.

© Фото : страница Ильи Асеева в социальной сетиИлья Асеев
© Фото : страница Ильи Асеева в социальной сети
Илья Асеев

Летом 2017-го в подмосковном поселке Кратово 50-летний местный житель Игорь Зенков открыл огонь по прохожим из окон квартиры. Пятеро погибли, шестеро получили серьезные ранения, в том числе и сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов. Зенков успел покинуть место происшествия, однако его тело нашли чуть позже в колодце во дворе дома. Эксперты установили, что смерть наступила из-за огнестрельного ранения. Вероятно, убийца покончил с собой. 

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Викторович
Переняли от ковбоев самое негативное. Да наши "киноделы" и телевизионные каналы вносят свою лепту. 80% эфирного времени занимают криминальные фильмы. И этой восьмисортной чернухой нас кормят!
17:33
24.05.2018
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Ар Славински
Исходя из статьи создаётся неоднозначное впечатление : Либо человек был с серьёзными отклонениями, тогда откуда у него "Вепрь" ? Либо человек был адекватен и допустим, все жильцы его травили, как чужака из северной столицы. В любом случае , были застрелены люди, после чего убийца, сделав дело, застрелился сам. Не продолжил пальбу по другим людям, выбор целей выглядит так, как будто человек хотел избавиться от доставших соседей. Странно, странно....
17:30
24.05.2018
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