В Москве осудили мужчину, ударившего полицейского на несогласованной акции

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Вячеслава Шатровского, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Постановлением Тверского суда Шатровский был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного первой частью статьи 318 УК РФ, и приговорен к трем годам колонии общего режима", — заявила пресс-секретарь.

Таким образом, суд полностью удовлетворил просьбу прокурора, который 22 мая ходатайствовал о назначении Шатровскому трех лет колонии общего режима.

В ноябре 2017 года СК РФ возбудил уголовные дела по призывам к массовым беспорядкам, к осуществлению террористической деятельности и применению насилия в отношении представителя власти "в связи с несанкционированной акцией, происходившей 5 ноября в Москве, нападением в ходе нее на сотрудника полиции, а также предшествовавшими этому противоправными действиями в социальных сетях".

Вячеслав Шатровский был задержан 5 ноября 2017 года. По версии следствия, Шатровский, находясь в районе Пушкинской площади, отказался предъявлять документы и демонстрировать сотрудникам полиции содержимое своей сумки. Мужчина попытался скрыться от правоохранителей, после чего между ним и сотрудником полиции Павловым завязалась драка, в ходе которой оба получили травмы.

Его адвокат Константин Маркин утверждал, что уголовное дело было создано искусственно, чтобы выгородить полицейского, беспочвенно нанесшего ряд травм самому Шатровскому. По его мнению, все обвинение было выстроено исключительно на показаниях полицейских.

По данным ГУМВД по Москве, в ходе несанкционированной акции 5 ноября 2017 года за нарушение общественного порядка в столице было задержано около 300 человек. Позже пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила, что полиция составила 214 протоколов на участников несогласованной акции в центре столицы.