В Москве осудили мужчину, ударившего полицейского на несогласованной акции

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Вячеслава Шатровского, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
Таким образом, суд полностью удовлетворил просьбу прокурора, который 22 мая ходатайствовал о назначении Шатровскому трех лет колонии общего режима.
В ноябре 2017 года СК РФ возбудил уголовные дела по призывам к массовым беспорядкам, к осуществлению террористической деятельности и применению насилия в отношении представителя власти "в связи с несанкционированной акцией, происходившей 5 ноября в Москве, нападением в ходе нее на сотрудника полиции, а также предшествовавшими этому противоправными действиями в социальных сетях".
Вячеслав Шатровский был задержан 5 ноября 2017 года. По версии следствия, Шатровский, находясь в районе Пушкинской площади, отказался предъявлять документы и демонстрировать сотрудникам полиции содержимое своей сумки. Мужчина попытался скрыться от правоохранителей, после чего между ним и сотрудником полиции Павловым завязалась драка, в ходе которой оба получили травмы.
По данным ГУМВД по Москве, в ходе несанкционированной акции 5 ноября 2017 года за нарушение общественного порядка в столице было задержано около 300 человек. Позже пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила, что полиция составила 214 протоколов на участников несогласованной акции в центре столицы.