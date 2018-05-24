Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при стрельбе в ростовской школе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Школьник, пострадавший при стрельбе из "пневматики" в городе Шахты Ростовской области, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщила РИА Новости главврач детской областной больницы Светлана Пискунова.

"Состояние ребенка средней тяжести, тяжелым не было", — сказала она.

Прооперирован ли уже школьник или нет, она не уточнила, сославшись на врачебную тайну.

Как сообщил областной СК, школьник устроил стрельбу из "пневматики" 22 мая. Один ребенок пострадал. Проверка по данному факту была организована полицией, однако СК инициировал передачу себе материалов проверки из производства органов полиции.