СК расследует инцидент со стрельбой из "пневматики" в школе под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости. Следственный комитет займется проверкой инцидента в городе Шахты Ростовской области, где школьник стрелял из пневматического ружья в одноклассников, сообщает региональное управление СК.

"Сегодня в СМИ размещена информация о том, что 22 мая 2018 года в Шахтах школьник обстрелял из пневматического ружья одноклассников. Один ребенок пострадал", — говорится в сообщении.

Полицией в тот же день была организована доследственная проверка, установлены все участники инцидента.

"Учитывая обстоятельства, при которых один малолетний ребенок явился инициатором противоправных действий, а второй ребенок пострадал, следственным управлением перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов проверки из производства органов полиции следователю следственного отдела следственного управления СК по Ростовской области", — говорится в сообщении.

В рамках проверки следователем СК будут установлены все обстоятельства, будет принято процессуальное решение и проведен комплекс профилактических мероприятий.