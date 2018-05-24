В СК рассказали о ходе расследования убийства многодетной матери на Кубани

ПСЕБАЙ (Краснодарский край), 24 мая — РИА Новости. Старший помощник председателя Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров в четверг после личного приема жителей кубанского поселка Псебай, где произошло резонансное убийство многодетной матери, заявил, что поступившие обращения относительно работы правоохранительных органов вызывают "определенную тревогу".
"Сегодня я провел личный прием граждан здесь, меня интересовала информация, которую граждане хотели сообщить, что, по их мнению, не было учтено следствием на настоящий момент… Информация ценная, которая будет проверена следственным путем и которая послужит, наверное, для каких-то серьезных выводов и решений", — сказал Комиссаров журналистам после приема.
Он не стал уточнять, какую получил информацию. Также он воздержался от комментариев о числе граждан, которые обратились к нему по обстоятельствам дела. "По всем заявлениям будет принято решение, они будут самым внимательным образом рассмотрены… Определенную тревогу вызвали у меня заявления граждан по действиям не только Следственного комитета, но и иных правоохранительных органов и должностных лиц", — сказал Комиссаров.
По данным пресс-службы СК, Комиссаров встретился с главой Мостовского района, с родственниками убитой женщины и осмотрел место происшествия. Первый замруководителя регионального управления СК РФ Андрей Маслов в то же время принимал жителей поселка по иным вопросам. В СК добавили, что по отдельным обращением будет назначена процессуальная проверка.