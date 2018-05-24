Водитель, насмерть сбивший велосипедистов в Ивановской области, был пьян

БРЯНСК, 24 мая — РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в Ивановской области, сбивший четырех велосипедистов, два из которых скончались, находился за рулем в нетрезвом виде, сообщил РИА Новости представитель управления МВД региона Владислав Радостин.

"Уже точно можно сказать, что водитель был пьян, освидетельствование показало наличие алкоголя в размере 1,153 миллиграмм на литр", — сказал собеседник агентства.

ДТП, по данным полиции, произошло в 8.55 мск в четверг в городе Южа на улице Черняховского.

Водитель автомобиля "ВАЗ 21124" наехал на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. После чего автомобиль потерял управление, выехал на встречную полосу, где сбил еще трех велосипедистов, двигавшихся во встречном направлении.

Ранее УМВД региона сообщало о двух погибших и трех пострадавших в результате ДТП.

По уточненным данным, в результате происшествия 67-летний мужчина погиб до приезда скорой помощи, 39-летняя женщина скончалась в больнице. Еще двое — женщина и подросток с травмами различной степени тяжести — госпитализированы.