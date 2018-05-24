Водитель загоревшегося на юго-востоке Москвы фургона получил ожоги

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Водитель фургона, который самовоспламенился на дублере Рязанского проспекта в Москве, получил незначительные ожоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что в районе дома номер 45 на дублере Рязанского проспекта произошло самовозгорание микроавтобуса. Движение в обе стороны было ограничено.

"В результате инцидента незначительные ожоги получил водитель фургона", — пояснили в пресс-службе столичного управления.

В ведомстве добавили, что фургон перевозил груз, других пострадавших в результате происшествия нет.