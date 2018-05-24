СК обвинил мужчину в возбуждении вражды к главе Ингушении

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Следственный комитет предъявил Магомеду Хазбиеву обвинение в возбуждении ненависти к главе Ингушении Юнус-Беку Евкурову, сообщил РИА Новости его защитник, адвокат Международной правозащитной группы Агора Андрей Сабинин.

Хазбиев также обвиняется в незаконном обороте оружия.

"Сегодня в Назрани Следственный комитет предъявил Хазбиеву новое обвинение — в возбуждении вражды к президенту Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, правительству, представителям судебной системы, силовых и властных структур по признаку принадлежности к социальной группе (статья 282 Уголовного кодекса РФ)", — сказал адвокат.

По его словам, основанием для предъявления нового обвинения послужила комплексная психолого-лингвистическая экспертиза интервью Хазбиева, опубликованного на одном из сайтов.

По мнению экспертов, в интервью "содержатся элементы реализованного намерения унизить человеческое достоинство (оскорбить) личности — Евкурова и групп лиц — представителей парламента, правоохранительных органов, судебной системы, "окружения" президента Республики, то есть всех властных структур Ингушетии".

"Учитывая, что в тексте интервью активно и целенаправленно используются приемы нейро-психологического программирования, при многократном воздействии данные материалы способны внушить недовольство существующей в республике политической системой и привести к социальной активности группы лиц, психологически готовых к восприятию содержащихся в материалах внушений", — отмечается в экспертизе, выдержки из которой предоставил адвокат.

Адвокат добавил, что в ближайшие время следствие планирует окончить следственные действия, ознакомить с материалами дела и передать его в суд.

По данным МВД, 38-летнего Хазбиева обвиняют по статье "Незаконный оборот огнестрельного боевого оружия и самодельных взрывных устройств" УК РФ, а также он подозревается по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти" УК РФ. Адвокат отметил, что по последней статье уже истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, но его подзащитный отказался от прекращения уголовного дела. Теперь в деле появилась третья статья УК.

В январе 2015 года региональное МВД сообщало, что в доме Хазбиева в Назрани было обнаружено оружие, после чего он скрылся и долгое время находился в розыске.