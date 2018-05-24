В Тюмени мужчина всю зиму хранил на балконе тело знакомого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Следствие в Тюмени завершило расследование дела в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется в том, что убил знакомого бутылкой водки и всю зиму хранил на балконе его тело, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, обвиняемый 1961 года рождения бесплатно предоставлял для проживания комнату своему 45-летнему знакомому. В один из дней декабря 2017 года мужчины распивали спиртные напитки и поссорились на бытовой почве, считает следствие.

"В ходе конфликта обвиняемый, вооружившись бутылкой из-под водки, нанес удар по голове мужчины, в результате чего смерть потерпевшего наступила на месте происшествия через непродолжительное время. После совершения убийства обвиняемый переместил тело знакомого на балкон, где оно было обнаружено 19 февраля 2018 года", — отмечается в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено дело по статье 105 УК РФ "Убийство", следователи завершили расследование и передали уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по первой части 105 статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.