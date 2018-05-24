Суд продлил арест обвиняемому по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 24 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в четверг продлил до 25 августа арест Игорю Полозиненко — главе компании "Системный интегратор", которая обслуживала систему противопожарной безопасности в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель суда.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

"Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 24 мая удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Полозиненко по уголовному делу по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Срок содержания под стражей продлен до 25 августа 2018 года", — сказал собеседник агентства.

Всего в рамках уголовного дела задержаны восемь человек. Ранее семь фигурантов были арестованы до 25 мая. В апреле Кемеровский областной суд оставил под арестом до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности. Позже суд продлил до 24 августа арест технического директора компании-собственника ТЦ Георгия Соболева, сотрудника компании, отвечавшей за монтаж и исправность пожарной сигнализации в здании ТЦ, Александра Никитина, а также сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре.

До 25 августа под стражей останутся управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, теперь уже бывший генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежит здание торгово-развлекательного центра, Юлия Богданова и бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.