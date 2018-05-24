ХАБАРОВСК, 24 мая — РИА Новости. Одна девочка спряталась и таким образом спаслась в якутском селе Булгунняхтах, когда нападавший зашел в дом и убил двух человек, сообщил РИА Новости местный житель.

Ранее в администрации села РИА Новости сообщили, что один из местных жителей напал на односельчан, жертвами стали пять человек из нескольких семей, в том числе 10-летний ребенок. Затем нападавший покончил с собой. В СУСК РФ по республике сообщили, что следствие уточняет данную информацию.

"Сначала нападавший зашел в дом к одним соседям, застрелил там отца и сына. Потом пошел во второй дом, где выстрелил в женщину и ее сына. На звуки выстрелов прибежал сосед из третьего дома, и также был застрелен. Во втором доме была еще девочка. Она спряталась", — рассказал РИА Новости житель села.

Он отметил, что во втором доме проживали еще дедушка и бабушка, в момент стрельбы они были в огороде на другом участке.