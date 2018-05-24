В Челябинской области ребенок попал на велосипеде под автобус

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Шестилетний мальчик на велосипеде погиб, попав под автобус в Челябинской области, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.

"В среду около 17.30 (15.30 мск) у дома 5 по улице Ленина села Айлино Саткинского района водитель, управляя автобусом "Нефаз", совершил наезд на велосипедиста, 6-летнего мальчика… В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Полиция уточняет, что мальчик, по предварительным данным, пересекал дорогу в неустановленном месте на велосипеде вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Также в сообщении добавляется, что ребенок находился на прогулке со своей 7-летней сестрой без взрослых.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает полиция.