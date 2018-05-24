На Кубани девочка умерла из-за отказа родителей везти ее в больницу

КРАСНОДАР, 24 мая — РИА Новости. Родители 4-летней девочки, которая умерла после обращения в поликлинику Армавира, отказались от госпитализации в местную больницу, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что уголовное дело возбуждено в Армавире, где девочка умерла спустя непродолжительное время после обращения к врачам. По данным следствия, родители с ребенком обращались в поликлинику в Армавире, ребенок скончался на территории Ставропольского края.

"Родители несовершеннолетнего обратились за консультацией в поликлинику с жалобами на одышку, вялость, повышенную температуру до 39 градусов и неоднократное носовое кровотечение у ребенка ночью. В поликлинике им было выдано направление на госпитализацию в больницу Армавира. Однако от предложенной помощи по транспортировке из поликлиники в стационар родители отказались, сославшись на наличие личного транспорта, однако направились не в больницу Армавира, а в соседний регион – по месту жительства, где ребенок и скончался", — сообщили журналистам в минздраве.

Установлено, что за оказанием медпомощи в больницу Армавира родители не обращались, подчеркнули в ведомстве.

"Медицинские организации Армавира оказывают все необходимое содействие следственным органам", — отметили в минздраве.