В Нижегородской области пожарный спас двух детей из горящего дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Работник пожарной охраны Алексей Рыльцин спас от гибели в огне двоих детей в поселке Сатис Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сообщение о возгорании личного жилого дома в рабочем поселке Сатис Нижегородской области поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 23 мая в 02.31. В результате пожара дом сгорел.

Пожар произошел глубокой ночью, когда местные жители спали. Первым пламя заметил заместитель начальника 190-й пожарной части Алексей Рыльцин, проживающий неподалеку, отметили в ведомстве.

"Он побежал к горящему дому и, зная, что в нем проживает семья из четырех человек, попытался войти в дом. Когда сделать это не удалось, он разбил окно и принялся звать домочадцев. От шума проснулись двое детей, которые находились дома одни. Рыльцин помог выбраться на улицу через окно мальчику 2004 года рождения и девочке 2005 года рождения. Они не пострадали", — говорится в сообщении.

К этому времени подоспели пожарные. Из-за плотной застройки огонь мог перекинуться на соседние дома, но пожарным удалось не допустить этого. Всего в тушении пожара участвовало 15 человек и пять единиц техники.