Журналист обвинил мэра Димитровграда в избиении

САМАРА, 24 мая — РИА Новости. Полиция в Димитровграде проведет проверку по заявлению журналиста Камряна Кичемайкина, утверждающего, что его ударил глава города Алексей Кошаев. Сам мэр называет эти обвинения беспочвенными и безосновательными, готов привлечь корреспондента к ответственности за клевету.

"В органы внутренних дел поступило заявление от жителя Ульяновской области о нанесении ему телесных повреждений. Данное заявление зарегистрировано, будет проводиться соответствующая проверка", — сообщил РИА Новости представитель УМВД по Ульяновской области, отвечая на вопрос, поступало ли в полицию заявление от Кичемайкина.

По информации интернет-портала "Димитровград 24", инцидент произошел 23 мая на мероприятии в честь 100-летия основания погранвойск РФ. По утверждению издания, глава города Кошаев "ударил корреспондента портала" Кичемайкина.

Сам Кошаев прокомментировал инцидент на своей странице в социальной сети Facebook, назвав обвинения в свой адрес "беспочвенными и безосновательными". По его словам, журналист не встал во время исполнения гимна России, несмотря на замечания от присутствующих на мероприятии.

"После торжественного мероприятия данный корреспондент пожелал взять у меня комментарии. Но я, возмущенный его вопиющим неуважением к людям, не счел нужным с ним общаться. Проходя мимо, отодвинул его со своего пути, сел в машину и уехал. Что дальше происходило, не видел", — написал Кошаев.

Он добавил, что произошедшее является, по его мнению, провокацией, в связи с чем юристам администрации Димитровграда поручено рассмотреть возможность привлечения журналиста к уголовной ответственности за распространение клеветы.