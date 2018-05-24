Суд отказался заменять реальный срок штрафом лидеру "Шалтая-Болтая"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отказался заменять на штраф оставшийся срока заключения лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство защиты о замене реального срока наказания на более мягкое оставить без удовлетворения", — сказала судья Елена Галиханова.

Аникеев был приговорен в июле прошлого года к 2 годам колонии. Дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины подсудимого.

Всего по делу осуждены три человека. Участники группы отрицают, что вскрывали почту высокопоставленных чиновников ради каких-то политических целей или шантажа, а также что контактировали с ФСБ. Целью группы, по заверениям ее участников, была лишь свобода информации и свобода в интернете. По данным обвинения, переписка из взломанной почты российских чиновников и общественных деятелей продавалась на интернет-бирже за биткоины.

Никто из потерпевших не предъявил к осужденному иски о возмещении ущерба. Хакерам вменяли взлом почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.