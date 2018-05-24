В Москве школьника ранили ножом во время драки

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Подросток получил ножевое ранение в одной из школ Москвы в результате конфликта со своим сверстником, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Двое подростков поссорились в школе, один другому нанес непроникающее ножевое ранение, проще говоря, глубокую царапину", — пояснил источник.

В пресс-службе столичного главка МВД не стали раскрывать подробности инцидента. Официальным подтверждением информации о конфликте в школе, в результате которого был применен нож, агентство не располагает.

"В полицию поступило сообщение о получении телесных повреждений несовершеннолетним на улице Планерная. В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, проводится проверка", — пояснили в пресс-службе управления ГУМВД по Москве.