В Хабаровске осудили мужчину, который напал на врача и требовал наркотики

ХАБАРОВСК, 24 мая — РИА Новости. Суд в Хабаровске приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который в прошлом году напал на врача скорой помощи, требуя наркотики, сообщает СУСК РФ по краю.

Суд установил, что в июле 2017 года осужденный распивал спиртные напитки во дворе жилого дома в Хабаровске. Он увидел, как к дому подъехала карета скорой помощи, из нее вышел врач и направился в подъезд. Мужчина догнал врача, зашел с ним в лифт, после чего, угрожая расправой, потребовал отдать ему наркотические средства. Врач отдал ему несколько ампул и шприцы, а затем сообщил в полицию. Нападавшего задержали.

Как отмечает следственное управление, суд признал мужчину виновным в вымогательстве наркотических средств. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 26-летний осужденный ранее к уголовной ответственности не привлекался, официально нигде не работал. В ходе следствия вину он не признал.