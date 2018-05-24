В Хабаровске осудили мужчину, который напал на врача и требовал наркотики

ХАБАРОВСК, 24 мая — РИА Новости. Суд в Хабаровске приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который в прошлом году напал на врача скорой помощи, требуя наркотики, сообщает СУСК РФ по краю.
Как отмечает следственное управление, суд признал мужчину виновным в вымогательстве наркотических средств. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 26-летний осужденный ранее к уголовной ответственности не привлекался, официально нигде не работал. В ходе следствия вину он не признал.