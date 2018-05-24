В Ивановской области легковушка сбила пятерых велосипедистов

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

БРЯНСК, 24 мая – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в Ивановской области сбил пятерых велосипедистов, передвигавшихся по краю проезжей части, в результате чего два человека погибли, трое были госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель управления МВД региона Владислав Радостин.

ДТП, по данным полиции, произошло в 8.55 мск четверга в городе Южа на улице Черняховского. Водитель автомобиля "ВАЗ 2112" совершил наезд на пятерых велосипедистов, которые передвигались по краю проезжей части.

"По предварительной информации, в результате ДТП двое велосипедистов – женщина и мужчина погибли, две женщины госпитализированы в центральную районную больницу города Южа, 15 –летний подросток доставлен в областную клиническую больницу города Иваново", — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.