В Кемерово продлили арест экс-главе стройнадзора по делу о "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 24 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в четверг продлил до 25 августа срок ареста бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, обвиняемой по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", унесшем жизни 60 человек.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.

"Центральный районный суд города Кемерово рассмотрел и удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Комковой по уголовному делу по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Срок содержания под стражей продлен до 25 августа. Постановление в законную силу не вступило", — сообщил РИА Новости представитель суда.

Всего в рамках уголовного дела задержаны восемь человек. Ранее семь фигурантов были арестованы до 25 мая. В апреле Кемеровский областной суд оставил под арестом до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности.

Позже суд продлил до 24 августа арест технического директора компании-собственника ТЦ Георгия Соболева, сотрудника компании, отвечавшей за монтаж и исправность пожарной сигнализации в здании ТЦ Александра Никитина, а также сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре. До 25 августа под стражей останутся управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок и Юлия Богданова, теперь уже бывший генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежит здание торгово-развлекательного центра.

Кроме того, в суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении руководителя обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко.