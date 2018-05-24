В Кемерово продлили арест экс-главе стройнадзора по делу о "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 24 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в четверг продлил до 25 августа срок ареста бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, обвиняемой по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", унесшем жизни 60 человек.
"Центральный районный суд города Кемерово рассмотрел и удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Комковой по уголовному делу по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Срок содержания под стражей продлен до 25 августа. Постановление в законную силу не вступило", — сообщил РИА Новости представитель суда.
Всего в рамках уголовного дела задержаны восемь человек. Ранее семь фигурантов были арестованы до 25 мая. В апреле Кемеровский областной суд оставил под арестом до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности.
Кроме того, в суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении руководителя обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко.