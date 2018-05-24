Под Кировом загорелся автобус с пассажирами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся во время движения на трассе под Кировом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону.

Сообщение об аварийной ситуации на 19 километре автодороги Киров — Слободской поступило в МЧС в среду в 20.29.

"Во время движения загорелся автобус с пассажирами. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Ни пострадавших, ни погибших нет", — отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, когда в автобусе возникло задымление, водитель выпустил всех пассажиров. Люди успели выйти из автобуса до того, как огонь охватил салон.

"Для ликвидации последствий происшествия привлекались 10 человек и четыре единицы техники", — добавили в ГУМЧС. Автобус сгорел полностью.