В шести районах Сахалина прогнозируется высокая пожарная опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая — РИА Новости. Высокая пожарная опасность объявлена в шести районах Сахалина, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МЧС России.
Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности о необходимости следовать простым правилам пожарной безопасности: устранить все условия для возникновения и распространения пожара, создать защитную зону у домов: убирать ненужную растительность, траву, мусор во дворах и на улицах в течение всего года.
Также необходимо очистить крышу от опавшей хвои и листвы, с разрешения представителя лесничества проредить растущие близко друг к другу деревья и кустарники в защитной зоне.
Спасатели советуют убрать со двора все горючие предметы и наполнить водой все ёмкости, которые имеются в доме и во дворе.