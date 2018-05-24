В шести районах Сахалина прогнозируется высокая пожарная опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая — РИА Новости. Высокая пожарная опасность объявлена в шести районах Сахалина, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МЧС России.

"По информации сахалинского управления Росгидромета, 25 мая на территории Смирныховского, Тымовского, Макаровского, Долинского, Анивского и Корсаковского районов прогнозируется высокая пожарная опасность", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности о необходимости следовать простым правилам пожарной безопасности: устранить все условия для возникновения и распространения пожара, создать защитную зону у домов: убирать ненужную растительность, траву, мусор во дворах и на улицах в течение всего года.

Также необходимо очистить крышу от опавшей хвои и листвы, с разрешения представителя лесничества проредить растущие близко друг к другу деревья и кустарники в защитной зоне.

Спасатели советуют убрать со двора все горючие предметы и наполнить водой все ёмкости, которые имеются в доме и во дворе.