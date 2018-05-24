В Челябинской области возбудили дело после смерти двух детей в больнице

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Следователи в Челябинской области возбудили дело после проверки по факту смерти двух новорожденных детей в больнице Магнитогорска, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, в региональных СМИ была размещена информация о том, что в мае в одной из детских больниц Магнитогорска скончались двое новорожденных детей.

"По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области было организовано проведение доследственных проверок, по результатам которых возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 мая в больнице скончалась новорожденная девочка, поступившая в тяжелом состоянии из родильного дома, 16 мая – скончался новорожденный мальчик, выписанный с матерью накануне из родильного дома.

"В рамках расследования уголовных дел будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана правовая оценка действиям медицинских работников лечебного учреждения и родильного дома. Расследование уголовных дел взято на контроль руководителем следственного управления", — сообщает ведомство.