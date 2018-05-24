В Москве назвали причину смерти трех девушек после пластических операций

С. — ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Смерти нескольких пациенток в московской клинике пластической хирургии связаны с их инфицированием, ведомство проверяет лекарственные препараты, рассказал РИА Новости глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что в апреле в частной клинике на севере Москвы после операций скончались две женщины. СК РФ заявил, что возбуждено уголовное дело, расследуются аналогичные факты, произошедшие в данной клинике. Позднее СМИ сообщили, что в клинике "Медланж" скончалась еще одна пациентка.

"Смерти связаны с инфицированием, а откуда, будем разбираться", — заявил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что Росздравнадзор проверяет медикаменты, которые использовались в клинике, они еще находятся на экспертизе.

"Экспертиза лекарственных препаратов занимает нe менее 40 дней", — сообщил Мурашко.