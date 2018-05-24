В Москве назвали причину смерти трех девушек после пластических операций

С. — ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Смерти нескольких пациенток в московской клинике пластической хирургии связаны с их инфицированием, ведомство проверяет лекарственные препараты, рассказал РИА Новости глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
"Смерти связаны с инфицированием, а откуда, будем разбираться", — заявил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Он добавил, что Росздравнадзор проверяет медикаменты, которые использовались в клинике, они еще находятся на экспертизе.
"Экспертиза лекарственных препаратов занимает нe менее 40 дней", — сообщил Мурашко.