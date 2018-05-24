В Оренбургской области майнеры биткоина возместили ущерб электрокомпании

УФА, 24 мая – РИА Новости. Руководители фирмы, похищавшие электроэнергию для производства криптовалюты на территории заброшенного завода в Оренбуржье, возместили ущерб электросетевой компании в размере 78 миллионов рублей и по решению суда заплатят штраф, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Оренбургской области.
"Установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов киловатт в час. Были установлены лица, причастные к хищению, ими оказались двое руководителей фирмы. Промышленным районным судом города Оренбурга им назначен судебный штраф в размере 200 тысяч рублей каждому. Энергетической компании возмещен ущерб в размере 78 миллионов рублей", — сообщает областное управление МВД.
Биткоин — неконтролируемая банковской системой виртуальная валюта. Производство, майнинг биткоинов, происходит с использованием вычислительных мощностей компьютера, который требует больших затрат электроэнергии.