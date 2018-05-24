В Оренбургской области майнеры биткоина возместили ущерб электрокомпании

УФА, 24 мая – РИА Новости. Руководители фирмы, похищавшие электроэнергию для производства криптовалюты на территории заброшенного завода в Оренбуржье, возместили ущерб электросетевой компании в размере 78 миллионов рублей и по решению суда заплатят штраф, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Оренбургской области.

В апреле 2018 года в полицию поступило заявление от сотрудников энергетической компании о том, что зафиксирована потеря электроэнергии на территории одного из бывших заводов Оренбурга. Правоохранители выяснили, что в заброшенных зданиях установлено высокотехнологичное оборудование, подключенное к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

"Установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов киловатт в час. Были установлены лица, причастные к хищению, ими оказались двое руководителей фирмы. Промышленным районным судом города Оренбурга им назначен судебный штраф в размере 200 тысяч рублей каждому. Энергетической компании возмещен ущерб в размере 78 миллионов рублей", — сообщает областное управление МВД.

Биткоин — неконтролируемая банковской системой виртуальная валюта. Производство, майнинг биткоинов, происходит с использованием вычислительных мощностей компьютера, который требует больших затрат электроэнергии.