В Перми проводят доследственную проверку после пожара в пятиэтажке

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку после того, как четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажке в Перми, который возник из-за взрыва бытового газа, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Взрыв газа произошел на втором этаже пятиэтажного жилого дома № 51 на улице Архитектора Свиязева. По предварительным данным, пострадали четыре человека, они госпитализированы с ожогами средней степени тяжести.

"23 мая 2018 года в вечернее время в Индустриальном районе города Перми во время тушения пожара из пятиэтажного многоквартирного дома было эвакуировано и доставлено в больницу четверо жителей дома с травмами различной степени тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Как сообщается, сейчас на месте происшествия работают следователи. Они осматривают зону, где возник пожар, опрашивают очевидцев и проводят другие следственные мероприятия.