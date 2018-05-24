В Ульяновской области три человека погибли в результате ДТП

САМАРА, 24 мая — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП с тремя автомобилями на трассе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным пресс-службы, ДТП произошло 23 мая в 18.35 (17.35 мск) на 151-м километре дороги Казань-Буинск-Ульяновск в Цильнинском районе Ульяновской области. Ведомство сообщает, что водитель "ВАЗ-2115" не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося "ВАЗ-2114", который поворачивал налево, и совершил с ним столкновение. В результате удара "ВАЗ-2114" отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz.

"В результате ДТП пассажиры автомобиля "ВАЗ-2114": женщина 1978 года рождения, ребенок 2008 года рождения, мужчина 1995 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомашины "ВАЗ-2114" госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.