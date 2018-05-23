В Крыму арестовали полицейского, устроившего смертельное ДТП

ДТП с участием автомобиля Mercedes в Ялте

ДТП с участием автомобиля Mercedes в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Ялтинским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника ГИБДД, устроившего смертельное ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.

Как сообщалось ранее, ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло в понедельник вечером на автомобильной трассе "Ялта-Севастополь-Гаспра". В результате ДТП погибли два человека, в том числе годовалый ребенок, два человека пострадали.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Ялта обвиняемому Ялтинским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Старшему инспектору дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС ГИБДД по городу Ялте предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование уголовного дела продолжается.