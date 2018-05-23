Суд назначил два года бывшему студенту МГИМО, устроившему смертельное ДТП

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы назначил два года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении бывшему студенту МГИМО Аркадию Смелову, обвиняемому в причастности к ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, повлекшему гибель байкера Аркадия Дымова, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин.

"Аркадий Смелов был признан сегодня виновным Дорогомиловским судом. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселения", — заявил защитник Смелова.

По его словам, в отношении Юлии Дубовцевой, которая находилась за рулем автомобиля, было прекращено уголовное преследование, и она избежала наказания. Адвокат добавил, что ранее девушка была освобождена из-под домашнего ареста, несмотря на то, что большинство свидетелей ДТП, в том числе и друзья байкера, не подтвердили вмешательство Смелова в управление автомобиля и возложили вину в аварии на нее.

По данным ГИБДД, ЧП на западе Москвы произошло 26 июня 2017 года в час ночи. В СМИ появилась информация, что виновником аварии стал автомобиль Mercedes. По данным следствия, машиной управляла 20-летняя жительница Московской области Юлия Дубовцева. Владелец автомобиля, уроженец Балашихи Аркадий Смелов, находившийся на переднем пассажирском сидении, отвлек девушку и вмешался в управление, что и привело к ДТП.

Автомобиль на большой скорости сбил мотоциклиста Аркадия Дымова, после чего скрылся с места происшествия, однако виновника аварии удалось быстро задержать. Оказалось, что вскоре после столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку, сообщали СМИ.

Смелов содержался под стражей с конца июня 2017 года, вслед за этим суд отправил под домашний арест и Юлию Дубовцеву, которая находилась за рулем Mercedes.

Ранее ректорат МГИМО выразил соболезнования семье и близким байкера, погибшего в результате ДТП. По словам проректора по правовым и административным вопросам МГИМО Сергея Шитькова, Смелов был отчислен из университета за нарушение учебной дисциплины.

Погибший байкер Аркадий Дымов учился в МАДИ и возглавлял местный мотоклуб MADImoto.