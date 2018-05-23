В Новосибирске проверят данные о пациенте, потерявшемся на чердаке больницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что на чердаке одной из больниц Новгородской области нашелся пожилой пациент, которого несколько дней не могли найти врачи, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

"Следственными органами… проводится доследственная проверка по факту публикации 18 мая… в одной из групп социальной сети… поста о халатных действиях должностных лиц сотрудников больницы, которые несколько дней не могли обнаружить в медицинском учреждении 72-летнего мужчину, поступившего с подозрениями на инсульт, и обнаруженного впоследствии на чердаке указанного здания", — говорится в сообщении.

Согласно публикации в сообществе "ЧП 53 Великий Новгород" в соцсети "ВКонтакте" от 18 мая, инцидент произошел 31 марта в городской клинической больнице "Азот". Поиски пациента вне больницы не увенчались успехом, и истощенный мужчина, который провел без воды и еды три дня, якобы был обнаружен на чердаке больницы сантехником. Сам пациент помнит происходившее фрагментарно.