В ЕАО завели дело после смерти пожарного при тушении огня в заповеднике

ХАБАРОВСК, 23 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после гибели пожарного-десантника при тушении огня в заповеднике в Еврейской автономной области, сообщает СУСК РФ по региону в среду.

Ранее прокуратура сообщала, что несчастный случай произошел 22 мая 2018 года при тушении лесного пожара на территории ФГБУ "Государственный природный заповедник "Бастак". Работники десантно-пожарной службы Лесоохраны ЕАО освобождали пути вездеходу для проезда лесопожарной группы. Из-за сильных порывов ветра на двоих пожарных упало дерево. Один из них скончался, второй получил травмы и был госпитализирован.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда)… Установлено, что при исполнении своих служебных обязанностей по ликвидации пожара… сотрудниками ОГАУ "База авиационной и наземной охраны лесов ЕАО" требования безопасности соблюдены не в полном объеме, что повлекло гибель одного из сотрудников лесоохраны и причинению вреда здоровью еще одного пожарного", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователю предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям сотрудников авиабазы, имеющих отношение к происшествию.