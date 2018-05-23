Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу Марий Эл Маркелова

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемому в получении взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталье Кожановой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановление оставлено без изменений", — сказал сотрудник пресс-службы. Таким образом, фигуранты останутся под стражей до 13 июля.

Следователи считают, что Маркелов получил через доверенное лицо, Кожанову, от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Против Маркелова также возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении боеприпасов. Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.