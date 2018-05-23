В Орле в девятиэтажке произошел хлопок газа

ВОРОНЕЖ, 23 мая — РИА Новости. Женщина получила ожоги рук в результате хлопка газа в квартире девятиэтажного дома в Орле, сообщает в среду главное управление МЧС по региону.

Информация о происшествии в девятиэтажке на улице Бурова поступила спасателям в 14.50 мск 23 мая.

"Произошел хлопок газа в квартире без последующего возгорания. Ликвидировано", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону, хлопок произошел в одной из квартир на втором этаже. В этой квартире и соседней выбило стекла, конструкции и стены не повреждены.

"В квартире находилась женщина 1965 года рождения, она получила ожоги рук, ей оказана медицинская помощь", — рассказал собеседник агентства.

Причина происшествия устанавливается. Власти города помогут с установкой окон в квартире, соседствующей с той, где произошел хлопок.