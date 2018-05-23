В Иркутской области ищут двух человек после столкновения лодки с баржей

ИРКУТСК, 23 мая – РИА Новости. Поиск двух человек, пропавших после столкновения моторной лодки "Казанка" и баржи на реке Лене, ведется в Иркутской области, сообщило в среду Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел 17 мая.
"В момент столкновения трое пассажиров моторной лодки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, оказались в воде. Одному из них удалось спастись. Поиски остальных продолжаются", — говорится в сообщении.
По факту случившегося организована доследственная проверка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.