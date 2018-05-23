Мосгорсуд признал законным арест Навального за несогласованную акцию 5 мая

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным административный арест Алексея Навального на 30 суток за организацию несогласованной акции 5 мая в российской столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Тверской суд Москвы 15 мая признал Навального виновным в повторном нарушении установленного порядка организации шествия 5 мая (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ) и назначил ему максимальное наказание по данной статье — 30 суток административного ареста. Кроме того, районный суд назначил Навальному еще 15 суток за сопротивление полиции на указанной акции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).

"Суд приходит к выводу, что Навальный организовал и провел возле Пушкинской площади несогласованное публичное мероприятие в виде митинга. Вина Навального подтверждается представленными доказательствами, в том числе показаниями сотрудника полиции… Постановление судьи Тверского суда Москвы от 15 мая 2018 года в отношении Навального оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", — сказала судья Юлия Притула.

Поскольку в КоАП прописано, что каждое постановление об административном аресте исполняется со дня вынесения, а по смыслу разъяснений Верховного суда РФ на этот счет — вынесенные в один период времени административные аресты отбываются "параллельно", то Навальный проведет в заключении не более 30 суток.

Также Мосгорсуд в среду признал законным и административный арест Навального на 15 суток за сопротивление полиции на акции 5 мая.

Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, обвиняемую в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но ряд организаторов, в том числе Алексей Навальный, призвали выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством.

ГУМВД по столице ранее сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей. Позже, после профилактических бесед, все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУМВД, были переданы родителям.