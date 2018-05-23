В Москве пресекли 75 преступлений, связанных с содержанием наркопритонов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Семьдесят пять преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов, выявлено и пресечено в Москве с начала 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"За десять дней региональной оперативно-профилактической операции, проведенной в первом квартале 2018 года на территории Москвы задокументировано 228 фактов немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, выявлено и пресечено 62 преступления, связанных с организацией и содержанием наркопритонов. Всего с начала 2018 года ГУ МВД России по городу Москве выявлено и пресечено 75 преступлений, связанных и с организацией и содержанием притонов", — сообщили в пресс-службе в среду.

Кроме того, в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Москве ежегодно проводится общероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью", напомнили в департаменте. Так, за десять дней акции от граждан поступило почти 4 тысячи обращений. При их обработке было выявлено 168 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них три – по статье 232 УК РФ ("Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), уточнили в пресс-службе.

"Всего в период акции из незаконного оборота изъято свыше 75 килограмм наркотических средств и психотропных веществ. Одновременно в рамках организации работы с общественностью в первом квартале 2018 года поступило 62 сообщения на телефон экстренной службы "02" о возможных противоправных деяниях, связанных с организацией и содержанием наркопритонов, 18 фактов подтвердились", — добавили в ведомстве.

Уточняется, что активную работу по противодействию наркомании ведут и активисты общественных пунктов охраны правопорядка: в ходе мониторинга территорий они обращают внимание на размещенную рекламу курительных семей и направляют информацию в отделы полиции и учреждения ЖКХ для ее уничтожения. На данный момент в этой работе добровольно участвуют более 12,5 тысяч человек.

При участии жителей с начала 2018 года в общественные пункты поступило уже 435 сообщений и коллективных жалоб о фактах употребления наркотических и сильнодействующих веществ, в том числе 83 сообщения об организации наркопритонов в жилом секторе, уточнили в пресс-службе департамента.