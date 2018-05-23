СК завел дело после крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после крушение вертолета Ми-2 в Ставропольском крае, который затем пытались закопать, чтобы скрыть следы преступления, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, 16 мая около 13.10, рядом с поселком Мирный Курского района Ставропольского края, при проведении авиационных сельскохозяйственных работ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате крушения пострадал 62-летний пилот вертолета, который с ожогами более 70% поверхности тела доставлен в больницу города Моздок, где впоследствии скончался. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что упавший в Ставропольском крае вертолет Ми-2 пытались закопать, чтобы скрыть факт аварии.

"Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае", — говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена,… повлекшие по неосторожности смерть человека".