Сотрудников корпорации "МиГ" заподозрили в коммерческом подкупе

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Двух сотрудников самолетостроительной корпорации "МиГ" подозревают в коммерческом подкупе, ущерб оценивается в 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Дело возбудили по части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере), сумма ущерба оценивается в 800 тысяч рублей", — сказал источник.

По версии следствия, подозреваемые — главы разных отделов снабжения в корпорации — несколько раз получали от представителя ЗАО "Техцентр" и ЗАО "Авиатехкомплектация" деньги за то, что направляли в адрес этих двух компаний спецификации на поставку в подразделения "МиГ" металлопродукции.

По словам источника, каждый из сотрудников в сумме получил по 400 тысяч рублей.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.