Сотрудников корпорации "МиГ" заподозрили в коммерческом подкупе

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Двух сотрудников самолетостроительной корпорации "МиГ" подозревают в коммерческом подкупе, ущерб оценивается в 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, подозреваемые — главы разных отделов снабжения в корпорации — несколько раз получали от представителя ЗАО "Техцентр" и ЗАО "Авиатехкомплектация" деньги за то, что направляли в адрес этих двух компаний спецификации на поставку в подразделения "МиГ" металлопродукции.
По словам источника, каждый из сотрудников в сумме получил по 400 тысяч рублей.
Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.