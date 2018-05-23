На территории Новой Москвы обнаружили человеческий скелет

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти человека, чьи скелетированные останки нашли в поле рядом с коттеджным поселком в Новой Москве, сообщила РИА Новости в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам накануне вблизи коттеджного поселка "Петровская Слобода" в поселении Рязановское в поле были обнаружены останки человеческого скелета.

"По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", — сказала Иванова.