Бывшего замглавы Тюменской области осудили на восемь лет за дачу взяток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя губернатора Тюменской области Павла Митрофанова к 8 годам колонии строгого режима за дачу взяток, сообщила РИА Новости в среду представитель суда.

"(Суд постановил) признать (Митрофанова) виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 291, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, двух преступлений, предусмотренных статьями 30, часть 3 и 291, часть 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Окончательно назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 450 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства. По ее словам, приговор вынесен заочно.

По данным открытых источников, Митрофанов в 2001 году был назначен на должность первого заместителя губернатора Тюменской области. В апреле 2005 года он покинул пост первого заместителя губернатора области по собственному желанию.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник, что глава компании "БурНефтеГаз" в Тюменской области подозревается в передаче взяток на сумму почти 4 миллиона рублей сотрудникам полиции. По информации СМИ, речь идет о Митрофанове, но следствие имя бизнесмена не называло. Установлено, что бизнесмен трижды давал взятку сотрудникам ГУМВД по УрФО и областного главка за оказание содействия в избрании меры пресечения знакомому. Кроме того, по подозрению в получении взятки задержан старший оперуполномоченный ОВД ГУМВД РФ по УрФО.