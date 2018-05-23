В Ступино завели уголовное дело после обрушения потолка в школе

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения потолка в школе в Ступино, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Ранее сообщалось, что 21 мая в интернете появилась информация о том, что в средней школе №2 города Ступино во время урока на учащихся обвалился потолок.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведших к обрушению потолка в школьном классе", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, 21 мая во время урока на учащихся 11 класса обвалилась штукатурка и фрагменты подвесного потолка. В результате одна из учениц получила ушиб головы, отмечается в сообщении.

"В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий было установлено, что в 2016-2017 годах подрядной организацией проведены работы по капитальному ремонту здания школы на сумму свыше 5 миллионов рублей с указанием гарантийного срока равного 60 месяцам", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время будет проведена строительно-техническая экспертиза, а также изъята документация, подтверждающая проведение ремонтных работ. Кроме того, будут допрошены сотрудники из администрации школы и подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт учебного заведения, добавили в ведомстве.