В Новосибирской области осудили хозяина лошади, которая убила ребенка

НОВОСИБИРСК, 23 мая — РИА Новости. Барабинский районный суд в Новосибирской области приговорил к полутора годам ограничения свободы жителя одной из деревень, чья лошадь ударом копыта убила шестилетнего мальчика, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по региону.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 29-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "причинение смерти по неосторожности", по факту причинения смерти шестилетнему мальчику лошадью, которая принадлежала ему", — говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 25 июля 2017 года на общедоступном участке местности около улицы Центральной деревни Казанцево Барабинского района гуляли пятеро детей в возрасте от 6 до 9 лет. На поляне в нескольких десятках метров от детей без привязи паслись шесть принадлежащих местным жителям лошадей.

Указывается, что три из них проскакали рядом с ребенком, который не успел убежать. Одна из лошадей ударила его копытом в голову. "В результате полученных повреждений он скончался в пути следования в медицинское учреждение", — сообщили в управлении.

Следователи установили всех владельцев лошадей, среди которых был и хозяин ударившей мальчика лошади. Приговором Барабинского районного суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в силу.