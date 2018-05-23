Власти поселка на Кубани помогут семье убитой многодетной матери

КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Власти поселка Псебай Краснодарского края, где произошло резонансное убийство матери пятерых детей, окажут всю необходимую помощь семье, сообщил РИА Новости и.о. главы Псебайского городского поселения Алексей Букин.
"Вся семья сейчас у нас на контроле. Мы готовы оказать всю необходимую помощь. Сегодня мы разговаривали с отцом… Дети сейчас с ним, также им помогают бабушки и другие родственники, вокруг них есть и посторонние, но неравнодушные люди, готовые помочь", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что ситуацию также контролирует управление соцзащиты.
Ранее сообщалось, что СУСК РФ по краю предъявил двум молодым людям обвинение в убийстве 40-летней женщины, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. Убийство матери пятерых детей вызвало общественный резонанс. Глава поселка Псебай в понедельник написал заявление об отставке по собственному желанию. Расследование дела взял на контроль центральный аппарат СК РФ.