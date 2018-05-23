Власти поселка на Кубани помогут семье убитой многодетной матери

КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Власти поселка Псебай Краснодарского края, где произошло резонансное убийство матери пятерых детей, окажут всю необходимую помощь семье, сообщил РИА Новости и.о. главы Псебайского городского поселения Алексей Букин.

"Вся семья сейчас у нас на контроле. Мы готовы оказать всю необходимую помощь. Сегодня мы разговаривали с отцом… Дети сейчас с ним, также им помогают бабушки и другие родственники, вокруг них есть и посторонние, но неравнодушные люди, готовые помочь", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что ситуацию также контролирует управление соцзащиты.

Ранее сообщалось, что СУСК РФ по краю предъявил двум молодым людям обвинение в убийстве 40-летней женщины, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. Убийство матери пятерых детей вызвало общественный резонанс. Глава поселка Псебай в понедельник написал заявление об отставке по собственному желанию. Расследование дела взял на контроль центральный аппарат СК РФ.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела по горячим следам установлена причастность к совершению преступления 16-летнего подростка, он был задержан. Как отмечал СК, спустя несколько дней также был установлен и задержан его 20-летний соучастник. По данным следствия, вечером 13 мая текущего года молодые люди вместе с местными жителями распивали спиртное в кафе поселка Псебай. Там также проводила свой досуг 40-летняя женщина, с которой 16-летний обвиняемый был ранее знаком. Когда женщина собралась домой, молодые люди предложили проводить ее. По дороге, по данным следствия, подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем 16-летний фигурант задушил женщину. Оба обвиняемых находятся под стражей.