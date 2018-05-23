В Волгоградской области осудили убийцу пятилетней девочки

ВОЛГОГРАД, 23 мая — РИА Новости. Житель Волгоградской области осуждён на 20 лет за убийство пятилетней девочки в городе Калач-на-Дону, сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, Волгоградский областной суд в среду признал виновным 56-летнего жителя Калача-на-Дону Павла Лукьяненко в насильственных действиях сексуального характера и убийстве ребенка.

"В судебном заседании установлено, что 15 сентября 2017 года Лукьяненко завел ранее знакомую ему 5-летнюю девочку в гаражный бокс, где надругался над нею и впоследствии задушил", — уточняет прокуратура Волгоградской области.

Тело своей жертвы Лукьяненко спрятал в сарае, где через несколько дней его нашли сотрудники полиции. Как сообщают правоохранители, убийца своей вины не признал.

"С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил Лукьяненко к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — уточняет в релизе ведомство.