В Саратовской области сантехники задержали педофила, напавшего на девочку

САРАТОВ, 23 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В городе Балаково Саратовской области сантехники задержали местного жителя, подозреваемого в насилии над 12-летней девочкой, сообщает областное управление Следственного комитета.

По данным следствия, накануне днем 58-летний мужчина вошел в подъезд многоквартирного дома вслед за девочкой и в лифте изнасиловал ее.

В это время в подъезде работали сантехники. Они задержали насильника и передали его полицейским. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Сейчас решается вопрос об его аресте. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.