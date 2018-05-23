На Урале восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение населенных пунктов, прерванное из-за штормового ветра, сообщает в среду ГУ МЧС по Свердловской области.

"23 мая в 3.00 местного времени (1.00 мск) электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. Вчера в связи с порывами ветра до 25 метров в секунду произошло нарушение электроснабжения в 52 населенных пунктах 13 муниципальных образований Свердловской области. На устранении аварий была задействована 41 аварийно-восстановительная бригада энергетиков", — говорится в сообщении.

Для обследования социально-значимых объектов и жилого сектора в муниципальных образованиях работали 74 межведомственные оперативные группы. По результатам работы повреждений кровель зданий не выявлено.

Всего в ликвидации последствий непогоды были задействованы 211 человек, 76 единиц спецтехники, уточняет ГУ МЧС.