Президиум Мосгорсуда уточнил приговор по делу о крушении Falcon во Внуково

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда изменил приговор по делу о крушении самолета главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери и уточнил, что вдовец погибшей стюардессы может подать иск, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор изменить, удовлетворить частично, приговор суда первой инстанции и апелляционного определения уточнить и указать право на передачу гражданского иска в Солнцевский районный суд Москвы", — огласил решение судья Дмитрий Фомин.

Таким образом, суд уточнил приговор, в котором муж погибшей стюардессы был признан потерпевшим, но судьба его иска не была отражена в приговоре районного суда и апелляционного определения.

Решение об отказе принять иск обжаловал Патрик Вервель — супруг погибшей в авиакатастрофе стюардессы. К решению суда об амнистии подсудимых у него претензий не было. В своей жалобе адвокат потерпевшего Кямал Джавадов просил отправить иск вдовца Патрика Вервеля к аэропорту "Внуково" обратно в Солнцевский суд Москвы.

Ранее суд приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко к четырем годам колонии, а его начальника Владимира Леденева — к 3,5 года, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободил их от ответственности. Позднее Мосгорсуд подтвердил это решение.

Суд также не стал взыскивать с фигурантов дела компенсацию в пользу потерпевших. В частности, компания Unijet требовала 515 миллионов рублей, а аэропорт Внуково — более 400 тысяч рублей.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека: президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел в состоянии алкогольного опьянения Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. В результате произошло столкновение. Мартыненко и Леденев признали вину, остальные фигуранты дела заявили о своей невиновности. Однако по версии Межгосударственного авиационного комитета, пилоты имели техническую возможность избежать катастрофы.