Поклонская обратилась к главе СК после отказа возбуждать дела по карикатуре

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что во вторник направила запрос главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в связи с отказом камчатских следователей возбуждать уголовное дело против автора карикатуры на нее.

Ранее старший помощник руководителя краевого управления СК Елена Матафонова заявила РИА Новости, что камчатские следователи по результатам экспертизы отказались заводить уголовное дело в отношении местного художника Дениса Лопатина, автора карикатуры на Поклонскую и последнего российского императора Николая II. Сам художник пояснял, что изображение "является шуточным и рассчитано на безобидную эмоциональную реакцию".

Поклонская заявила, что удивлена реакцией правоохранительных и следственных органов, которые, по ее словам, "робко называют подобную мерзость жанровой спецификой, укладывающейся в культурную норму эстетической реакции".

"Может быть, в чью-то "культурную норму" и укладывается, но абсолютно не соответствует российским законам и влечет уголовную ответственность. Хотелось бы верить, что наша правоохранительная система еще способна постоять за справедливость. Надеюсь, с этим вопросом разберется председатель СК РФ Александр Бастрыкин, которому сегодня направила депутатский запрос", — заявила журналистам Поклонская.